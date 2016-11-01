Первые российские лёгкие пассажирские вертолёты «Ансат» пойдут на экспорт: их вместе с Ми-171 и Ка-32 впервые у холдинга «Вертолеты России» закупает китайская компания Wuhan Rand Aviation Technology Service.

Всего контракт и дополнительно заключённый опцион предполагает поставку восьми «Ансатов», а также по пять Ми-171 и Ка-32. В российском холдинге говорят, что с Китаем налажено многолетнее сотрудничество по поставкам авиатехники.

Многоцелевой вертолет «Ансат» разработан в Казани в 1990-2000 годах. Грузоподъёмность до 1300 кг или 9 пассажиров. Имееет учебную модификацию, рекомендован к использованию в целях разведки, а также санитарных и прочих гражданских нужд. Производство начато с прошлого года на Кумертауском авиационном производственном предприятии, где выпускают также военные модели Ка-28, Ка-29, Ка-31, а также гражданские Ка-32 и Ка-226.

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