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СМИ: Швеция откажется от наличных денег

31 октября 2016, 18:50 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: Швеция откажется от наличных денег
globallookpress.com

Страна, которая первой в мире выпустила бумажные банкноты с водяными знаками и печатью (это состоялось в  1661 году), первой же от них и откажется в течение ближайших пяти лет, сообщает издание Guardian.

Швецию никак нельзя заподозрить в нелюбви к наличности, страна даже недавно выпустила новые купюры с изображениями столпов отечественного искусства XX века, передает портал ibusiness.ru.

Однако, ситуация такова, что в современной Швеции вообще сложно встретить наличные деньги. Многие магазины вообще не принимают наличность, полностью перейдя на электронные платежи.

Первопроходцами в отказе от бумажных денег стали метро и пассажирские автобусы, где уже несколько лет за проезд платят картами. В настоящее время все больше госучреждений переходит на электронные деньги. Вслед за госструктурами двигаются по тому же пути и частные предприятия. Дошло до того, что даже в церквях страны наличность не принимается. Если тенденция продлится, а она продлится, то, по оценкам специалистов,  приблизительно через пять лет наличные деньги в стране исчезнут вообще.

 

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