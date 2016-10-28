ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку

В пятницу, 28 октября, стало известно, что Центробанк принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

В пресс-службе регулятора уточнили, что ключевую ставку после обсуждения Совета директоров Банка России было решено сохранить на уровне 10% годовых. Эксперты полагают, что динамика инфляции в РФ в настоящее время соответствует данному ранее прогнозу.

Существенный вклад в сокращение темпов роста потребительских цен, как отмечается, вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий все еще неустойчиво.