Эксперты: отзыв лицензий у банков может привести к росту безработицы в России

По мнению экспертов, к весьма печальным последствиям могут привести последние события в банковской сфере. За 10 месяцев этого года были отозваны лицензии у 83 банков.

Конечно, часть средств будет возвращена, как физическим, так и юридическим лицам. Однако первым повезет больше. Им удастся получить обратно около 70 процентов от сумм вкладов. А вот организациям удастся вернуть менее 20 процентов, сообщает life.ru.

Всего же, по подсчетам Центра защиты вкладчиков и инвесторов, на счетах «лопнувших» банков осядет около 700 млрд. рублей. Часть этих средств принадлежит «малому» бизнесу, которому и так непросто в сложившейся экономической ситуации в стране. Пострадают и их поставщики, которые не смогут получить оплату за свои услуги. Могут пострадать и сотрудники, если предприятия начнут ужиматься за счет сокращений. По мнению экспертов, получается своеобразная цепочка.

Также специалисты утверждают, что подобное массовое закрытие банков наблюдалось лишь в 90-е годы.