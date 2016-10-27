В стране выдался на редкость сладкий год

По прогнозам, сбор сахарной свёклы в 2016 году превысит 45 млн тонн. Это грандиозный урожай. Если мерить по весу – второе место после сборов зерна, по валу больше картошки. «Аргументы недели» выяснили, что делать со свалившейся на РФ сахарной горой.

Наша страна уже 8 лет как вошла в десятку крупнейших в мире производителей сахарного песка, теперь метит в пятёрку. Конечно, дорога на сладкую вершину вовсе не устлана розами. В сахарной отрасли давно назрела глобальная модернизация. Тут нужно решить две основные проблемы. Во-первых, нужно подтягивать качество российского сахара. Пока оно, мягко говоря, не достигает мирового уровня. Как объясняют эксперты, существует международный критерий, так называемая сахарная шкала «икумса». Чем меньше по ней баллов, тем чище и качественнее сахар. Например, в ЕС запрещён сладкий песок с показателем выше 45 баллов, потолок по рафинаду – 23 балла. Для сравнения: типичный показатель чистоты сахара российского производства – 110–150 баллов. На экспорт такой не пустят, да и населению пользы мало.

Во-вторых, сахарные предприятия с трудом выкарабкиваются из энергетической ловушки. Эти производства самые энергоёмкие в пищевой промышленности. Технология получения сладкого песка требует мощных центрифуг и длительного выпаривания при очень высоких температурах. На всё уходит прорва энергии, затраты сопоставимы с выработкой средней электростанции. Проблему можно решить, технологии есть, но требуется радикальное переоснащение. При этом цена вопроса немалая: по оценкам экспертов, 20–35 млрд руб. на каждый завод. На всю отрасль набегает 1,5 триллиона.

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