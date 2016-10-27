Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла

Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что не считает введение налога на депозиты (банковские вклады) целесообразным. Моисеев прокомментировал заявление замминистра финансов.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о заявлении заместителя министра финансов Алексея Моисеева, который на лекции в Финансовом университете, сообщил собравшимся о новом законопроекте в части налогообложения, уточнив, что проект касается депозитных вкладов, передают РИА Новости.

Андрей Макаров, в свою очередь, призывает обычных граждан и журналистов цитаты на лекциях в вузе как тему по увеличению налогового бремени не рассматривать, даже если лектор – чиновник высокого уровня.

По мнению и по информации, которой владеет Макаров, введение налога на депозиты не имеет смысла и эта тема нигде не обсуждалась, поскольку не имеет практического смысла. А заявление Моисеева Макаров объяснил тем, что подобный налог интересен чиновнику, очевидно, как отличная тема для диссертации, поскольку тема действительно интересная… в научном смысле.