"Продуктовая корзина" на Урале дорожает
26 октября 2016, 15:43 [ «АН-Екатеринбург» ]
Потребительские цены и тарифы на Среднем Урале за девять месяцев выросли на 4,4 %. Соответствующие данные сегодня опубликовал Свердловскстат.
Продовольственные товары (без учета алкоголя) в среднем подорожали на 2,5 %, спиртные напитки – тоже на 2,5 %. С начала года сильнее всего подорожали крупы и бобовые (12,4 %), фруктово-ягодные консервы (11,9 %) и кофе (11,2 %). Подешевели яйца (4,9 %) и свинина (1,7 %). Условный (минимальный) набор продуктов питания в среднем по области в конце сентября оценен в 3 897 рублей 90 копеек, что на 2,4 % больше, чем в начале года.
Из непродовольственных товаров больше всего подорожали табачные изделия (15,9 %), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (9,8 %) и печатная продукция (8,5 %). Моторное топливо подорожало в среднем на 3,7 %. Единственным неподорожавшим топливом стало дизельное. Цены на него в среднем даже снизились на 0,03 %.