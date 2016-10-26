Дмитрий Медведев продолжил заседание, с которого его эвакуировали

Заседание президиума совета при президенте по модернизации экономики, что проходит в «Сколково», возобновилось после эвакуации. Премьер-министр Дмитрий Медведев продолжил свою работу на форуме.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что Медведев и участники заседания были эвакуированы из зала из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Как только спецслужбы провели соответствующую проверку и убедились в безопасности помещения, заседание продолжилось, передает ТАСС.

Премьер-министр сказал, что далее работа по модернизации российской экономики пойдет более успешно, раз уж их так прервали. Сообщается, что незначительное возгорание, из-за которого и сработала противопожарная сигнализация, ликвидировано. Форум «Открытые инновации» работает в штатном режиме.