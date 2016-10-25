Греки уже в крымском правительстве и готовы к переговорам

Греческие судовладельцы предлагают свои суда для использования в Крыму. По словам представителя республики при президенте РФ, греки прибыли для проведения переговоров в правительство полуострова.

«Греки уже находятся в крымском правительстве и готовы к переговорам», — проинформировал постпред Георгий Мурадов немецкую делегацию. Так же стало известно, что общение с греческими магнатами происходило без представителей СМИ в закрытом режиме.

Кроме греческих бизнесменов, на сегодняшний день в республике находится делегация из Германии. Она включает в себя как представителей власти, так и бизнеса. По словам крымских властей, за последний год более сотни иностранных делегаций посетило полуостров с визитом.

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