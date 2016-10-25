Росстат: в России сократилась доля убыточных фирм

По информации Федеральной службы государственной статистики, в России за прошедшие восемь месяцев доля предприятий, показывающих отрицательную динамику, сократилась до 29,5%. Доля прибыльных равна 69,3%.

По материалам Росстата, за отчетный период финансовое сальдо (прибыль минус убыток) российских предприятий (без учета сектора малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 6,97 трлн руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 17,1%, передают РИА Новости.

В Росстате отмечают, что убыточность снизилась во всех отраслях, например, в сельском хозяйстве доля убыточных предприятий уменьшилось до 18,9%, а в обрабатывающей промышленности - до 31,2% и так далее.