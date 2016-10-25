В российскую систему налогообложения внесены корректировки

Президент России Владимир Путин внес корректировки в систему налогообложения.

Глава Российской Федерации поручил применять к доходам в размере до 150 млн рублей упрощенную систему налогообложения, отмечается сегодня на официальном сайте Кремля. При превышении данного уровня доходов налогоплательщик будет считаться утратившим право на применение этой системы.

Согласно последней информации, срок поручения Владимира Путина установлен до 15 декабря текущего года. Напомним, что сейчас предельный размер доходов для применения упрощенной схемы налогообложения не превышает 60 млн рублей.