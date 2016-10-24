Глава газовой компании “Новатэк” Леонид Михельсон заявил в интервью изданию “КоммерсантЪ” об опасности возникновения дефицита газа в условиях отсутствии регулирования тарифов.

Михельсон отметил рост стоимости хранения сырья при сохранении прежних тарифов на газ. По его мнению, если в ближайшее время не установить правила работы на внутреннем рынке, понятные для всех участников рыночного процесса, страна столкнется с острой нехваткой сырья.

По мнению Михельсона, существует также проблема отношения европейских стран к российскому газу, которое, по сути, является отношением к монополисту - “Газпрому”. Поэтому глава “Новатэка” выразил уверенность, что для государства было бы выгоднее иметь альтернативу “Газпрому”.

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