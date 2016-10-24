Телебашню в Екатеринбурге продадут за 640 миллионов

25 октября, на очередном заседании правительства Свердловской области, будет рассмотрен вопрос о передаче недостроенной телебашни Екатеринбурга в государственную казну региона для дальнейшей приватизации объекта. По информации МУГИСО, предварительная оценочная стоимость объекта, состоящего из самой телебашни и земельного участка площадью 46,8 тысячи квадратных метров, составляет порядка 640 млн рублей. Инвестиционный интерес к этому объекту проявили уже несколько крупных компаний.



В 2013 году свердловские власти с подачи губернатора Евгения Куйвашева выкупили телебашню у федерального правительства за 500 млн рублей. С учетом того, что ее собираются продать за 640 млн рублей, на недостроенном объекте могут заработать 140 млн рублей.



В марте 2016 года по поручению Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области Распорядительной дирекцией МУГИСО, которая владела башней, был проведен аукцион, по итогам которого заключен госконтракт на проектирование первого этапа реконструкции – консервацию телебашни. Однако из-за отсутствия источника финансирования, а также существенных затрат ГУПа на содержание, охрану и арендную плату за земельный участок Распорядительной дирекцией МУГИСО была инициирована передача телебашни в государственную казну Свердловской области для ее дальнейшей приватизации.



Мероприятия по приватизации телебашни путем ее продажи включены в проект изменений в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества региона на 2016 год.



В начале октября 2016 года мероприятия по приватизации телебашни путем ее продажи были одобрены межведомственной комиссией по эффективности управления госсобственностью, и проект изменений прошел необходимые согласования. После одобрения изменений Заксобранием будут инициированы мероприятия по приему телебашни в казну Свердловской области с целью ее приватизации в установленном законом порядке: правительством принимается решение о приватизации объекта РТПС, после чего будет опубликовано информационное сообщение о продаже и организации торгов.



В МУГИСО также сообщили, что все мероприятия по передаче телебашни в областную казну и принятию решения о ее приватизации планируется завершить до конца 2016 года.



«Дальнейшие изменения, связанные с приватизацией объекта РТПС, должны быть внесены в концепцию развития «квартала телебашни» и согласованы на архитектурно-градостроительном совете при губернаторе Свердловской области», – сообщили в департаменте информационной политики губернатора.