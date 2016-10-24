В поле от зари до зари

Вот уже три года аграрии бьются за право работать по мере необходимости, а не строго определенное время.



Приказ Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 года обязал оснащать грузовой и специальный транспорт тахографами, призванными отслеживать рабочий график транспортного средства. Однако данное требование имеет несколько больших минусов, которые представители АПК пытаются донести до власть имущих все это время.



Прежде всего это цена такого прибора. Она достаточно высока, чтобы сельхозпроизводители ставили их на все без исключения машины. Нынешняя экономическая ситуация уж тем более загоняет аграриев в тупик. Многие вынужденно сокращают количество используемых в работе автомобилей и, как следствие, уменьшают посевные площади, а некоторые даже подумывают о прекращении деятельности. В свою очередь, потребители от этого тоже страдают — издержки приходится как-то компенсировать, и чаще всего это делается за счет повышения цен на сельскохозяйственную продукцию.



Помимо этого есть другая проблема, с которой сталкиваются фермеры во время уборки урожая. Чтобы выполнять план и соблюдать сроки, часто приходится трудиться в полях чуть ли не от зари и до заката. Четко регламентированный рабочий день подобной возможности лишает. За положенные восемь часов даже в ударном темпе едва ли удастся отработать дневную норму, поэтому в разгар сезона те же комбайнеры часто задерживаются. Это их хлеб, и, будучи в подобных временных рамках, они несут экономические потери.



Против обязательной установки тахографов высказывались аграрии многих регионов, тема не раз обсуждалась на федеральном уровне, и в итоге в начале текущего года Минтранс внес в приказ поправки, разрешив обходиться без тахографов тем транспортным средствам, которые используются на территории одного муниципального района либо двух соседних районов.

продолжение материала на портале "ВОЛГОГРАД.РУ" 21.10.16