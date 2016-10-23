Великобританию покидают крупные банки из-за брексита

Глава Ассоциации британских банкиров (BBA) Энтони Браун предполагает, что из-за "брексита" страну готовы покинуть в начале 2017 года крупнейшие банки. Тем временем Европа активно приглашает английских банкиров.

В большинстве международных банков в настоящее время созданы проектные группы, которые решают, какой объем работы им предстоит перенести с собой, чтобы гарантировать качественное обслуживание клиентов и в какие сроки нужно уложиться, - цитирует Русская служба Би-би-си Энтони Брауна.

Глава ВВА думает, что банкиры и небольшие банки начнут переезд еще до Рождества, а крупные – в первом квартале 2017 года.

Говоря о банковской проблеме, Браун прогнозирует, что проблемы, которые возникли в Британии после референдума – это ничто по сравнению с теми, что начнутся после того, как Великобритания покинет Евросоюз.