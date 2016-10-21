В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь

Компании, которые подделывают алкоголь известных марок, надо закрывать, а их продукцию - конфисковывать . С таким предложением в Госдуме РФ выступили депутаты от фракции ЛДПР и внесли свой законопроект.

Предлагаемый законопроект предлагает ужесточать наказание за нарушение правил продажи алкоголя и за торговлю контрафактом, а алкоголь, продаваемый с нарушениями - конфисковывать, закрывая и компании-производители контрафакта.

В документе отмечается, что принимаемые в настоящее время меры по борьбе с алкогольным контрафактом малоэффективны: ежегодно после проверок выявляется большое количество правонарушений в этой области. Да и уровень наказания за подобные деяния несоизмерим с масштабами нарушений, считают депутаты ЛДПР.

Законопроект. в частности, предлагает наказывать за продажу алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени штрафом от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.