Виктор Бударин открывает дорогу импортозамещению на Кубани

Ни для кого не секрет, что изменившаяся международная обстановка существенным образом повлияла на направления развития отечественной экономики. Вставшая перед российским сельским хозяйством задача обеспечения продовольственной безопасности страны может быть реализована только при координированном взаимодействии всех отраслей. И сельского хозяйства, и промышленности и финансового сектора. Приятно осознавать, что банковский сектор Кубани оказался готов к ухудшившимся внешним обстоятельствам и вполне эффективно выполняет свою часть общей работы.

Кредитование реального сектора – часть долговременной стратегии банка «Кубань Кредит»

Именно об этом неоднократно заявлял председатель наблюдательного совета банка Виктор Константинович Бударин, указывая, что за весь период своего 23-летнего существования банк никогда не прекращал работать с местными предприятиями промышленности и сферы услуг.

О последних следует сказать особо. Нестабильность на традиционных направлениях российского выездного туризма – в Египте и Турции, экономический кризис, существенно ухудшивший качество проживания в Греции повысили привлекательность внутрироссийского туризма в глазах отдыхающих.

Но для того, чтобы представить обласканным зарубежным сервисом туристам по-настоящему качественную услугу, необходимо вкладываться в обновление номерного фонда, ремонт и другу инфраструктуру.

Без помощи банков это, обычно, просто невозможно и «Кубань Кредит», руководствуясь заявленной Виктором Будариным позицией о максимальной поддержке развития региона, прикладывает серьёзные усилия, для того, чтобы финансово обеспечить прогресс этой отрасли региональной экономики.

Финансовая поддержка кубанской экономики со стороны «Кубань Кредит» постоянно растёт. В 2015 году было выдано кредитов на общую сумму свыше 42 млрд. рублей, что превысило показатели 2014 года. В первом полугодии 2016 года рост продолжился. По сравнению с аналогичным период 2015го, объём выдачи кредитов увеличился на четверть – указывает Виктор Бударин.

Возвращаясь к сельскому хозяйству и обрабатывающей промышленности, замыкающей производственный цикл аграриев, следует указать на то, что без регулярной финансовой поддержки банка расширять производство фермерам просто невозможно.

В нынешних условиях каждая посевная нуждается в кредитах и их обеспечение является важным вкладом банка в достижение региональной экономической стабильности.

Виктор Бударин как фактор развития малого и среднего предпринимательства

Стратегия банка «Кубань Кредит», безусловно, была бы неполна, если бы банк не обращал серьёзнейшее внимание на развитие малого и среднего бизнеса.

Свыше семидесяти процентов кредитного портфеля финансового учреждения приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Нельзя не отметить, что такая высокая доля, на фоне некоторого равнодушия крупных госбанков этой проблематике выглядит достаточно солидно не только по меркам региона, но и в масштабе всей страны. В первом полугодии 2016 банк, по данным авторитетного общероссийского рейтинга РА «Эксперт» занял 15 место в сегменте кредитования МСП.

Это действительно серьёзный показатель, который не может не вызывать уважения.

Очевидно, что он не мог бы быть достигнут, если бы руководством банка и, прежде всего, самим Виктором Константиновичем не была бы сформулирована на этот счет вполне определённая стратегия действий.

Объём выдачи кредитов «Кубань Кредит», предприятиям малого и среднего бизнеса растёт год от года наряду с общим объёмом кредитного портфеля.

Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что вклад банка и его руководства в антикризисную стабилизацию региональной экономики и развитие импортозамещения действительно велик и нетривиален.

В особых обстоятельствах, которых сейчас оказалась Россия, вклад каждого из крупных экономических игроков в общее дело может оказаться решающим. Остаётся только порадоваться за то, что вопрос финансового обеспечения опережающего развития такого важного российского региона как Кубань оказался в надёжных руках Виктора Бударина.

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