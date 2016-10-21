Формирование автобусного парка: в стандартном и эксклюзивном вариантах

Формирования парка автобусной техники актуально для многих сфер деятельности, например, для таких, как организация пассажирских перевозок или экскурсионных поездок, доставка рабочих и детей до тех или иных объектов, создание условий для мобильных медпунктов.

В любом из этих случаев к транспортным средствам предъявляются повышенные требования как по качеству, так и по внутреннему обустройству, экстерьеру. Решить все вопросы буквально «одним махом» помогает обращение к компаниям, осуществляющим дилерское сотрудничество с ведущими производителями автобусов. Такие специалисты оказывают широкий спектр услуг, помогают в подборе оптимальных решений для конкретного бизнеса и сопутствующих мероприятиях.

Организация, которой осуществляется продажа автобусов ПАЗ, обеспечивает доступ потребителей к широкому модельному ряду, среди которого можно без проблем подобрать что-то оптимальное для конкретного парка. В каталог могут быть включены предложения для городских и междугородних поездок, для корпоративных и экскурсионных перевозок. Продукция малого класса может быть использована для работы с детьми в рамках решения повседневных задач или организации особых мероприятий. Также в ряде случаев может представлять интерес грузопассажирская модель для специальных перевозок.

Для любого стандартного автобуса предусматриваются доработка и тюнинг в полном соответствии с пожеланиями заказчика. Подобные услуги позволяют довести технику до уровня, оптимального в конкретном случае. Профессионалы могут не просто перекрасить кузов, укрепить раму основания корпуса или создать в салоне максимально благоприятные условия для работы в самых сложных климатических условиях. Им под силу оснастить транспортное средство системами освещения, вентиляции, кондиционирования, видеоизображения, стереозвука, установить мягкие сиденья, произвести внутреннюю отделку с использованием любых указанных клиентом материалов. Также при необходимости могут быть установлены столики с жесткой фиксацией, без которых невозможно обойтись при организации комфортабельных поездок на длительные расстояния. Стоит отметить тот факт, что на базе стандартных решений профессионалы способны разработать эксклюзивные проекты в наиболее приемлемых для заказчиков форматах, таких как люкс, медицинский, представительский, дымогазозащитный, пожарный, спецлаборатория и многих других.