В России уже ощущается нехватка апельсинов

Турция помидорами не отделалась, но без её апельсинов магазины России слегка оскудели: оттуда шла треть импорта цитрусовых. Цены на оранжевый товар, по данным Росстата, у нас выросли только в сентябре на 15,7%.

В результате российских санкций, введённых в начале года, доля турецких поставок апельсинов снизилась до 9,6%, зато почти на треть выросла доля Египта, хотя его товар оптом вдвое дороже. Однако и оттуда Россельхознадзор временно запретил поставки из-за нарушений партнёрами санитарных норм. Кроме того, месяц назад закончился сезон урожая в ЮАР – это еще один крупный поставщик апельсинов в Россию. В результате в стране складывается непривычный дефицит апельсинов, порождающий рост цен на этот продукт. Несмотря на возобновление торговых отношений с Турцией, поставки товаров оттуда еще слишком скромны, чтобы насытить рынок. Улучшение ожидается только к началу декабря.

Читайте также:

ЦБ РФ: импортные товары вскоре вырастут в цене

Росстат: Россияне стали беднее на 5,3 %