Тверской парламент одобрил изменения, внесенные в областной бюджет-2016

Документ, внесенный в порядке законодательной инициативы Правительством Тверской области и одобренный в двух чтениях Законодательным Собранием, существенно меняет основные параметры главного финансового документа региона.

Согласно изменениям, внесенным в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год», доходная часть регионального бюджета увеличивается на 302 млн. 747 тыс. рублей. Таким образом, общие параметры бюджета по доходам составят 50 млрд. 661 млн. рублей. Расходы, в свою очередь, уменьшаются на 2 млрд. 297,8 млн. рублей и составят 50 млрд. 850 млн. рублей. В то же время дефицит областного бюджета сократится на сумму более 2 млрд. 600 млн. рублей и составит 188, 4 млн. рублей.

На 950, 6 млн. рублей уменьшаются расходы на обслуживание государственного долга, что стало возможным благодаря экономии, сложившейся от досрочного погашения коммерческих кредитов и замены их бюджетными.

Сумма кредитов от кредитных организаций, необходимых областному бюджету в 2016 году, уменьшится более чем на 1 млрд. 960 млн. рублей, а, следовательно, уменьшается сумма государственного долга Тверской области с 29 млрд. 900 млн. до 28 млрд. рублей.

Как отмечают в региональном минфине, главный финансовый документ Тверской области сохраняет свою социальную направленность, включая обеспечение выполнения Указов Президента России и контрактных обязательств региона.

Основные направления увеличения расходов касаются субсидий муниципалитетам на обеспечение выплаты заработной платы педагогам общеобразовательных организаций (99,2 млн. рублей) и дошкольных учреждений (увеличение составит 96,6 млн. рублей), предоставления субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (117 млн. рублей), компенсации оплаты коммунальных услуг педагогическим работникам (4,1 млн. рублей). Кроме того, увеличатся средства, направляемые на ежемесячные пособия семьям в случае рождения третьего и последующих детей (27 млн. 600 тыс.). На 8,3 млн. рублей увеличатся ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья с использованием ипотеки. Также с 1 октября 2016 года отдельные социальные выплаты индексируются на 5,5 процентов. В частности, на 25 млн. рублей увеличивается финансирование мер соцподдержки ветеранов труда (общая сумма составит 827 млн. рублей).

Будет увеличен размер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на 13 млн. 100 тысяч рублей.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев считает предложенные изменения в региональный бюджет 2016 года позитивными.

- Мы создали серьезную базу для последующих переговоров с федеральным Минфином, потому что здесь одним из основных показателей является тот факт, нарастает ли государственный долг региона. Поскольку долг не вырос по отношению к предыдущему году, у нас появляется возможность для более продуктивных переговоров, что положительно скажется на развитии региона, - отметил Сергей Голубев.

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