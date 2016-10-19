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В Москву едет футболист Роналдо
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Виталий Мутко стал вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике
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Российское правительство намерено бороться с "черными" зарплатами
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В Швейцарии кортеж Валентины Матвиенко попал в ДТП
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Российский план по Алеппо заблокировали в ООН
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Росстат: Россияне стали беднее на 5,3 %
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В Москве задержали следователя, воровавшего наркотики из уголовных дел
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Турция рада примирению с Россией
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Патриарх Кирилл надумал избавить королеву Елизавету II от политической слепоты и хромоты
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В Сирию идёт наша морская армада
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Война будущего началась уже вчера
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Москва обещает США болезненные меры в ответ на санкции
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В Омске задержали насильника по номеру телефона, который он оставил жертве
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Дмитрий Песков рассказал, чего ждет Россия от "нормандского формата"
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Жительница Ельца убила четырехлетнюю дочь и пыталась покончить с собой
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Хакеры взломали зарплатную систему МВД и сообщили, как с ними связаться
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ЦСКА не удержал победу в матче ЛЧ против «Монако», Акинфеев обновил антирекорд
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Молния прожгла фюзеляж пассажирского самолета
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Сирия заявила, что Крым является неотъемлемой частью России
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Бизнес-леди пыталась задавить пристава трактором
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Бельгия отреагировала на обвинения России по поводу ударов по Алеппо
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В Кемерово строитель упал с девятого этажа, отряхнулся и пошел домой
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Минфин внес предложение увеличить акцизы на крепкие спиртные напитки
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Малик Обама: Трамп вернет Америке былое величие
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СМИ: администрацию российского президента ждет реорганизация
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Захарова: ждем от Госдепа осуждения удара по мирным жителям
|18.10 23:12
Путин и премьер-министр Ирака обсудили борьбу с терроризмом
|18.10 22:24
Французский футболист вызвал на поединок чемпиона UFC Коннора Макгрегора
|18.10 22:16
«Прессование» прессы: МИД РФ сбился со счёта угрозам в адрес российских журналистов
|18.10 21:51
ФАС не отстанет от Газпрома