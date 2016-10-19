Российское правительство готовит новый законопроект для внесения в Госдуму. Речь идет о создании единой электронной базы социальных платежей и отчислений граждан, доступ к которой получат и силовики.

Доступ к базе данных по платежам получат и представители федеральной исполнительной власти, и уполномоченные региональных правительств и муниципалитетов, сообщает Znak.com.

Известно, что пока законопроект против зарплат в конвертах слишком сыроват и требует доработки, но к ноябрю его уже могут принять к рассмотрению и принятию. Цель закона - борьба с так называемым «теневым сектором», когда люди делают социальные выплаты, несоразмерные своим истинным доходам, а при этом претендуют на полный объем соцобеспечения.