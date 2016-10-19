«Красный Октябрь»: курс на развитие

Чем является Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» для нашего города? Это крупный работодатель, источник налоговых поступлений в бюджет и, конечно же, бренд, составляющий славу Волгограда как индустриального центра. В этом году заводу исполняется 118 лет, и его важность для города только растет.

900 уникальных марок стали спецназначения

Город живёт, пока жива его экономика. Не всегда новости о положении дел в волгоградской промышленности радуют нас. Однако «Красный Октябрь» работает, и выплавка стали по-прежнему не останавливается ни на минуту.

Для города и для людей

Благополучие региона, возможность нормально развиваться, становиться богаче и привлекательнее напрямую зависит от наполняемости бюджетов всех уровней. Общая сумма перечисленных металлургическим предприятием налогов за 2015 год составила 1 миллиард 435 млн руб. А за 9 месяцев 2016 года комбинат заплатил в бюджеты разных уровней порядка 1 миллиарда 170 млн руб., в том числе почти 350 млн – в пенсионный фонд РФ. Всего же за текущий год, по прогнозам специалистов, налоговые отчисления составят около 1 миллиарда 600 млн руб. Более 3 миллиардов за два года – внушительный результат для Волгограда.

Важно ответить и на вопрос, чем является предприятие для тысяч его сотрудников. Долгая история завода показывает, что работа на нём дает уверенность человеку в завтрашнем дне. Судите сами: средняя зарплата на «Красном Октябре» сегодня составляет 31 500 руб., что более чем на 10000 руб. превышает среднюю зарплату в Волгоградской области. Дело в том, что уровень обеспеченности своих работников является предметом особого внимания руководства комбината. Ведь в условиях постоянного обесценивания рубля только регулярная индексация способна защитить людей.

Обновление как стратегия: 20 новых печей

Исходя из цели сохранить эффективную работу ВМККО, управленцы предприятия планомерно занимаются модернизацией производства и сохранением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Ведь иначе в жёсткой рыночной среде не выжить. Исполнительный директор комбината Вадим Лейбензон поставил задачу: «Вместе мы должны вывести «Красный Октябрь» на новый уровень развития». И вот примеры конкретных действий руководства по решению этой задачи, причём, только за последнее время.

В первую очередь – техническое перевооружение производственных мощностей. Ведутся строительно-монтажные работы – в строй вводится новое оборудование. С 2015 года в цехе отделки металлопроката комбината стартовало поэтапное обновление парка отжиговых и закалочных печей. Предприятием было закуплено 17 единиц современного печного оборудования фирмы BOSIO, из которых в цехе установлено уже 9. Здесь же строится новый бесцентрово-токарный станок. В целях увеличения производительности и улучшения производственных характеристик сталеплавильной печи №5 в ЭСПЦ-2 устанавливают новый трансформатор.

Совсем недавно, 5 октября, на предприятии была запущена новая закалочная печь словенского производства для закалки листового нержавеющего проката. Результаты контрольных испытаний прошедшей закалку продукции более чем положительные. Получившийся металл проверен экспертами и будет отправлен потребителю.

Примеры можно было бы продолжить, но уже ясно, что завод нацелен на то, чтобы обновляться, перевооружаться, становиться более эффективным и современным предприятием.

Быть в лидерах

Стратегия развития и модернизации производственной базы приносит зримые плоды. Так, в рейтинге ведущих российских поставщиков продукции из нержавеющей стали, составленном Ассоциацией «Спецсталь», ВМККО в очередной раз занял лидирующую позицию. В рейтинге учитывались такие показатели, как динамика и объём производства продукции из нержавеющей стали, товарная и марочная номенклатура, качество продукции, сроки поставки и активность менеджмента. Чтобы оказаться на вершине этой специализированной «табели о рангах», завод серьёзно нарастил производственную мощь. Например, выпуск плоского нержавеющего проката вырос на 49,3%, до 8752 тонн, и теперь доля волгоградского комбината в этом сегменте по итогам первого полугодия составляет 73,9% против 43,2% в аналогичный период прошлого года. А производство сортового нержавеющего проката увеличилось на 5,1%, (до 10791 тонны), благодаря чему и в этой сфере предприятие сохраняет уверенные позиции – 42,8% от общего выпуска этой продукции.

Но рейтинг «Спецстали» – отраслевой. Интересно было бы взглянуть на общий рейтинг российских компаний. Скажем, рейтинговое агентство «Эксперт» по итогам 2015 года провело исследование «Крупнейших компаний России по объему реализации продукции». Сюда вошли представители практически всех отраслей экономики, а среди учитываемых показателей значатся, помимо объема реализации за 2015 год, соотношение с результатами 2014-го года, объем реализации в пересчёте на доллары США, тип отчетности, а также прибыль до и после налогообложения в 2015 году. Так вот, Волгоградский металлургический комбинат занял в списке крупнейших компаний России 523-ю строчку с объемом реализации 18626,3 млн руб. Это хороший результат, но, конечно же, не предел.

Завоевать новых клиентов и укрепить деловые связи

В планах завода – укрепить позиции как среди предприятий металлургической отрасли, так и среди российских компаний вообще. Но эта цель – стратегическая, для её достижения нужно решить множество конкретных задач, осуществить текущие планы и замыслы. Например, в начале ноября ВМККО примет участие в 22-й Международной промышленной выставке в Москве. На неделе металлов («Металл-Экспо’2016») соберётся 550 ведущих металлургических компаний из 35 стран мира: предприятия черной и цветной металлургии, трубной промышленности, проката цветных металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры, а также строители, нефтяники, газовики, машиностроители.

Делегация волгоградских металлургов представит свои достижения за год: модернизацию производственных мощностей, освоение уникальной продукции, новые разработки в рамках освоения холоднокатаной продукции, проката с термоулучшением. Упор будет сделан на качественные, высоколегированные, нержавеющие стали, стали специального назначения. Организационные новшества комбината, разнообразие товарной номенклатуры и участие в обширной деловой программе дадут металлургам возможность завоевать новых клиентов и укрепить деловые связи с давними партнерами.

Константин СМОЛИЙ