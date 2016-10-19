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Минфин внес предложение увеличить акцизы на крепкие спиртные напитки

19 октября 2016, 08:51 [ «АН-онлайн» ]

Минфин внес предложение увеличить акцизы на крепкие спиртные напитки
Фото: pixabay.com

Акциз на алкогольные напитки, содержание спирта в которых превышает 9%, может быть увеличен на 23 рубля. С таким предложением выступил российский Минфин.

Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство предложение повысить акцизный сбор на крепкий алкоголь до 523 рублей. При этом Минэкономразвития выступило против повышения акцизов и даже предложило снизить их до 360 рублей. По мнению ведомства, это способствовало бы легализации части теневого бизнеса, что, в свою очередь, увеличило бы поступление акцизов.

Ранее Минфин предлагал также увеличить минимальную розничную цену на водку на семь рублей за 0,5 литра.

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