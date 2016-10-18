Главный банк РПЦ: Проблем с деньгами у нас нет

В пресс-службе основного банка Русской православной церкви «Пересвет» сообщают 18 октября, что у банка нет проблем с ликвидностью, а ограничения на выдачу наличных было мерой временной и вскоре ее отменят.

Ранее, 5 октября, в ряде СМИ со ссылкой на данные рейтингового агентства Fitch прошла информация, что банк «Пересвет» ограничил выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей и высказывались предположения, что мера является следствием отсутствия наличности в кредитном учреждении, передает "Лента.ru". Банк, якобы, из кредитов на 17 млрд рублей имеет 12 млрд рискованных вкладов. Однако, в руководстве банка такие выводы называют в корне неверными, так как политика кредитной организации строится на привлечении корпоративных клиентов и состоятельных людей благодаря связям акционеров, и эта бизнес-модель очень хорошо себя оправдывает.

Банк «Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов.