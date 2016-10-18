Правительство РФ введет НДС на интернет-торговлю

Российское правительство до конца года разработает нормативную базу для введения НДС-регистрации на интернет-торговлю. Об этом на юбилейном съезде Деловой России заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Дворкович сообщил, что правительство России выбрало путь НДС-регистрации для обложения налогом интернет-торговлю и разработает необходимую нормативную базу еще до конца 2016 года, передает ТАСС. Проект по НДС-регистрации планируют внести в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию.

В Минфине РФ считают, что введение НДС на интернет-торговлю требует тщательного обдумывания и расчета. Ранее, в августе 2016 года глава Минфина Денис Мантуров говорил о необходимости введения НДС на интернет-торговлю и о том, что сделать это надо так, чтобы это не привело к росту цен на интернет-площадках.