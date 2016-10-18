В Министерстве труда РФ предлагают не индексирвать маткапитал

В Министерстве труда Российской Федерации готов законопроект о приостановке до 2020 г. индексации материнского капитала в связи с финансово-экономической ситуацией в стране. Величина маткапитала - 453 тыс. руб.

В Министерстве уточнили, что материнский капитал не относится к выплатам, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию и не является ежемесячной выплатой, которая обеспечивает расходы граждан на текущие нужды, передает «Росбалт».

Ранее поступала информация о том, что сумма материнского капитала не изменится в 2017 году, и это решение окончательное. В 2016 году маткапитал тоже не индексировался. Использовать средства маткапитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.