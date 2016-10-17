Первые пошли. Остальным готовиться!

«Храните деньги в сберегательной кассе!» — фраза, сказанная Жоржем Милославским в исполнении Леонида Куравлева в известной комедии Гайдая, как никогда актуальна и в наши дни! Особенно рекомендуем пересмотреть фильм «Иван Васильевич меняет профессию» тем россиянам, кто предпочитает хранить свои деньги не в российских, но исключительно в зарубежных банках. Чтобы потом не менять профессию.

Денежки счет любят

Соотечественники, которые предпочли заграничные банковские счета для своих кровных своим постоянно лопающимся российским банкам и не рассказавшие об этом до 1 июня дружелюбным налоговикам, начали получать официальные вызовы в налоговые органы.

Приглашающая сторона российских владельцев буржуазных счетов желает видеть лично, подмена на «доверенных лиц», адвокатов, плачущих жен с орущими младенцами на руках и т.д. не приветствуется. Почему?

В известной всем своей участливостью ФНС туманно поясняют, что таковые встречи нужны им «для проверки информации». Какой и с какой целью, налоговики игриво умалчивают.

Впрочем, особой тайны тут, ясный перец, никакой нет: фискалы наверняка найдут в этих финансовых документах какую-нибудь нечетко прописанную запятую и тут же обложат владельца денежек побочным налогом!

Собственно, именно за это аналогичные службы во всем мире и получают свои зарплаты. Россия не исключение, особенно сегодня, когда казна пуста как первомайский воздушный шарик.

Кстати, многие расслабившиеся было соотечественники, проживающие за рубежом более года и не являющиеся «валютными резидентами» России (а, стало быть, не обязанные отчитываться перед закромами родины о своих долларах и евро. — «АН») в ФНС званы тоже на общих основаниях. Для чего?

Как уверяют налоговые службы, «для более полного обеспечения» их, «не резидентов», прав и всяких там гарантий. Каких и каким образом, и вообще зачем, пока тоже неясно. В общем, иди туда, не знаю куда. Там объяснят …

Что день грядущий им готовит?

Какие же кары приготовили в ФНС для нелюбителей российских банков?

За первичное непредоставление отчета в указанный срок или вообще его игнорирование, злодею выпишут штраф в 3 тысячи рублей.

Зная упрямость и генетический пофигизм соотечественников и профессиональное отвращение налоговиков оформлять такие копеечные штрафы, можно не сомневаться, что те, кто имеет за рубежом счета со многими нулями, приглашением в ФНС побрезгуют.

Но бодаться с государством, как известно, всегда дело проигрышное. Насколько же ущербным оно может оказаться для отказников?

Принеси то, не знаю что

Эксперты и юристы допускают, что даже те, кто все же лично прибудет на дружеское «чаепитие» в ФНС, рискуют нарваться на гораздо большую неприятность, чем обычный штраф.

Если даже будет доказано, что владелец счета является «нерезидентом» и живет в каком-нибудь Вильнюсе давно больше года, ему все равно «предъявят» увеличенную ставку по НДФЛ: вместо привычных 13% от доходов на родной земле, 30% — за жизнь за рубежом!

Известный адвокат Евгений Корчаго допускает, что «инспекторы захотят выяснить информацию и о дополнительных объектах налогообложения». Зачем оно надо налоговым фискалам, думаю, пояснять не стоит.

Если инспектора учуют в словах собеседника-буржуя некоторую наивную фальшь, то обязательно доведут беседу до составления протокола. Поэтому рекомендуем идти в ФНС в тесной компании с профильным адвокатом, который не позволит вам на внешне безобидный вопрос инспектора ляпнуть какую-нибудь обременительную для вас же фразу.

Впрочем, инспектора ФНС имеют законное право в случае необходимости составить протокол и указать в нем ненавистный штраф даже без присутствия самого налогоплательщика. Его просто уведомят письмом о дате, месте, причинах составления протокола и размере начисленного штрафа.

Далее — пожизненные визиты в суд, безнадежные иски к ФНС, оплата судебных издержек и адвокатов, которые, конечно, выйдут куда как круче спорной суммы.

Так что прежде, чем заполнять бумаги в каком-нибудь литовском или чешском банке, еще раз посмотрите бессмертную комедию Гайдая о самодержце Иване Васильевиче, которого даже несмотря на его царский сан как последнего хулигана скрутили российские участковые.

Посмотрели? Ну а теперь делайте выводы, где хранить свои кровные.

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