Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций

Представители итальянского делового сообщества в процессе переговоров с официальными лицами в Крыму заявили о том, что их не смущает санкционный режим. Они предложили способы обойти ограничения, наложенные Евросоюзом.

Делегация, прибывшая в Крым с официальным визитом, состояла из восемнадцати человек, представлявших пять итальянских регионов. В состав делегации вошли не только крупные бизнесмены, но и депутаты региональных советов. Визит продлился три дня.

Как сообщил председатель правления Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, итальянцами были предложены способы обхода наложенных ограничений, в том числе путем регистрации фирм в Швейцарии, не входящей в состав ЕС.

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