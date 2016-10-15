Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки

Минэкономразвития сообщило в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на главу ведомства Алексея Улюкаева, что Совет по иностранным инвестициям 17 октября рассмотрит возможное введение акцизов на сладкие напитки.

Российские власти в начале 2016 года приступили к обсуждению вопроса введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара, напоминают РИА Новости.

По плану правительства, такая мера могла бы снизить потребление гражданами России продуктов с повышенным содержанием сахара и, с другой стороны, пополнить государственную казну доходами от акцизов. Но вскоре Минфин отказался от этой идеи, так как вопрос так и не удалось проработать до конца.