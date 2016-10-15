Бюджет верстать, это не на ток-шоу болтать!

Госдума постоянно меняется. Когда-то её кабинеты занимали «крепкие хозяйственники», бывшие «красные директора», продолжавшие и в новом качестве лоббировать интересы своих отраслей, проворовавшиеся олигархи, вместе с депутатским значком покупавшие и одноименную неприкосновенность, строптивые генералы, уцененные актеры, которым в отличие от театральной сцены, в Думе надлежало играть одну единственную роль: покорного соглашателя и т.д.

Сегодня эти принцип не сильно изменился, и здание на Охотном ряду снова заполнили люди, которым понять глубинные политические интриги тоже будет весьма проблематично: уставшие спортсмены, охрипшие на ток-шоу телеведущие, те же «ать-два» генералы, редкие представители «рабочего класса», забывшие, как выглядит напильник, и уже привычные нам из созыва к созыву «штатные» депутаты – долгожители. (Этим, кстати, в Думе наиболее комфортно).

Именно этому составу и предстоит уже в ближайшие дни взвалить на себя самую неподъемную российскую ношу: мучительное формирование бюджета.

Сколько запишем и сколько в уме оставим?

С развалом СССР были похоронены и все его экономические составляющие по простому пролетарскому принципу: «мы наш, мы новый мир построим!» То, что удалось, нет, не построить, но мучительно слепить и подкрашивать по сей день, никак «миром» не назовешь.

Во-вторых, обновленная Россия быстро оказалась от пятилетнего планирования в экономике, перейдя на «трёхлетку». Чем одна модель лучше другой, до сих пор не может объяснить ни один экономист.

Видимо поэтому бюджет на истекающий нынешний 2016 г. и рассчитывался всего лишь на год.

Инициаторы этой экономической «скороспелки» и ее думские «затвердители» уверяли, что в условиях всевозможных санкций и вечно меняющихся правил рынка такая модель удобнее для принятия каких-то спасительных контр-мер.

Возможно, теоретически это где-то оправданно, хотя на практике мы почему-то ничего позитивного для себя так и не увидели. Если не считать постоянного повышения цен, налогов, акцизов, штрафов и т.д. Запрещенные, а потом разрешенные к ввозу турецкие помидоры не в счет: к экономике они не имеют никакого отношения.

Видимо по этой причине нынешний кабмин снова склонился к трехлетнему планированию того, что его же усилиями еще осталось от российской экономики.

Значит, и депутатам-новобранцам придется (куда же они денутся! – АН) голосовать за тот вариант Белого дома, на который даже сами министры смотрят с тоской и безнадёгой. Почему?

Я смотрю ей вслед. Ничего в ней нет

Новая экономическая программа (не путать с ленинским НЭПом), ещё не дождавшись думского «одобрямс!», вовсю показывает нам свои слабые места.

Они традиционны: это пенсионная и налоговая системы, которые вольготно меняются властями с той же решимость, с какой двоечник подгоняет решение трудной задачки под удобный ему ответ.

Ко всему прочему, ни один финансист или экономист, будь он хоть Нобелевский лауреат, не даст верный ответ, как можно определить действенный трёхлетний бюджет при российском дефиците ВВП в 3,2%!

Даже нынешний премьер Медведев недавно прилюдно признал, что действующему бюджету может не достать почти 1,5 трлн.руб.! (Впрочем, от этого кабмина мы оптимистических заявлений вообще давно не ждем, так что спасибо хоть за то, что уже ожидаемый финансовый провал не обозначен, например, в 3 трлн.руб. – АН)

Впрочем, еще не вечер и если исходить из того, что обезумевший от ненависти к России Запад готовит нам очередные санкции (а они последуют, кто бы сомневался. – АН), то в следующем году урежет наши и без того скудные нынешние доходы.

Как и за что голосовать будут депутаты-новобранцы: «сердцем или разумом», поймем очень скоро…

Кто кинет нам спасательный круг?

Нам? Никто и никогда! Вот дополнительный кирпич на шею повесит всякий.

Недавно, например, на TV какой-то монгольский деятель заявил о готовности его страны перегородить местные реки, впадающие в Байкал, какими-то электростанциями.

- Ведь ставят же русские ГРЭС на своих реках, чем мы хуже? – привел бывший кочевник сокрушительный довод. То, что экологи всего мира (даже из тех стран, что ненавидят Россию. – АН), во весь голос предупреждают о недопустимости каких-либо дополнительных запруд на реках, впадающих именно в Байкал из-за опасности его обмеления и вообще уничтожения, монгольскими оппонентами в расчет, как видим, не берется. (А ведь наши монгольские оппоненты, пардон, узнали даже, что такое унитаз, благодаря лишь старшему советскому брату! Но это уже забыто... – АН).

Так что же намерены предложить на рассмотрение депутатам наши министры?

Конечно, традиционное повышение НДС до 20% прямо с 2017 г. То, что такой рывок в светлое будущее тут же взвинтит инфляцию, похоже, никого из разработчиков не насторожило. Разве что г-жа Набиуллина где-то позволила себе усомниться в правильности предложенного рецепта, но кто когда в Белом доме всерьез опасался реплик главы Центробанка?

Минфин, тот, например, готов снова повысить федеральный налог на прибыль в казну за счет регионов: вместо нынешнего расклада 18% - регионам, 2% - центру, сделать 17% - регионам, 3% - в госказну. Взвоют регионы? Да кто когда их слушал в Минфине?

Вот и повод задуматься новобранцам в Госдуме: традиционно поддерживать центр, или всё же защитить свои регионы, которые их на Охотный ряд для этого и отрядили?

Вообще, иногда кажется, что слово «задуматься» в нынешнем экономическом, да и политическом российском словаре давно стало инородным. Особенно тогда, когда речь идет о разумном распределении триллионов наших же рублей!

Впрочем, стоп! Так и до всенародной истерики недалеко. Депутатская работа над бюджетом уже идет. Чем она закончится, покажет ближайшее голосование.

Очень хочется, что бы оно не стало очередным хоть громким, но все же популистским «ток-шоу» по принципу «делай, как я!».

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