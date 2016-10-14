Золотая осень донских аграриев

Ростовская область всегда была одним из продовольственных доноров России. И в последние годы эта роль только возрастает. Достаточно напомнить, что три года подряд хлеборобы Дона бьют рекорды по урожаю зерна. А в 2016 вообще вышли на первое место в нашей стране по уборке ранних зерновых.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ НАГРАД

Работа аграриев Дона была как никогда прежде высоко оценена на «Золотой осени-2016», которая завершилась недавно в столице и которую российские фермеры назвали золотой для донского АПК.

Рекордный урожай наград - 95 медалей. В том числе 60 золотых. Инвестиционное соглашение почти на 21,2 млрд рублей. Целый ряд договоренностей о сотрудничестве. Таковы итоги участия делегации Ростовской области в XVIII Российской агропромышленной выставке.









Причем медалями и дипломами были отмечены представители всех отраслей аграрного производства, науки и перерабатывающей промышленности.

Больше всего наград у переработчиков, которые завоевали 34 золотые, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль. Некоторые предприятия за всю свою представленную продукцию получили максимальное количество высших наград.

Так, шесть золотых медалей за свои мучные полуфабрикаты получила компания «Хлебзернопродукт». По пять золотых медалей у мясоперерабатывающих предприятий «Тавр» и «Донские традиции». Четыре медали у агрофирмы «Крона». Три высших награды получил Семикаракорский сыродельный завод. Немаловажно, что золотом была отмечена и новая продукция: например, рыбные консервы, представленные рыбколхозом «Социалистический путь» или сыр сулугуни от молодой компании «Югхолдинг».

Высоких наград были удостоены и донские животноводы. За достижение высоких показателей в развитии племенного животноводства и птицеводства золотыми медалями были награждены компания «Урсдон», племзавод имени Кирова, КФХ «Исаев».

Большое количество наград было присвоено и за научные разработки ученых Ростовской области. Только Донской государственный аграрный университет получил 11 медалей – четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Среди награжденных, естественно, оказалось и министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области: за эффективную реализацию региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий.

Кроме того, за эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов – золотая и серебряная медали соответственно – присуждены Усть-Донецкому и Тацинскому районам. Бронзовая медаль у Николаевского сельского поселения Неклиновского района - за формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях. А в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» - золотом был отмечен СПК «Колхоз имени С.Г.Шаумяна» Мясниковского района.

НА ДОНУ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ ОРЦ И МОЛОЧНЫЙ ГИПЕРКОМПЛЕКС

Но не только рекордным количеством наград запомнится на Дону «Золотая осень-2016». Одним из достижений стало подписание меморандума между правительством Ростовской области и холдингом «РосАгроМаркет» о строительстве первого на Дону оптово-распределительного центра (ОРЦ).

Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области и генеральный директор Богдан Григорьев.

Центр планируется создать в Аксайском районе в станице Грушевской.

К строительству первой очереди ОРЦ холдинг «РосАгроМаркет» намерен приступить во втором полугодии 2017 года.

На первом этапе будет создано 125 тыс. кв. м складских и торговых площадей мощностью 100 тысяч тонн единовременного хранения свежей сельхозпродукции. Объекты первой очереди будут вводиться в эксплуатацию по мере готовности. А полное окончание строительства и запуск первой очереди планируется на начало 2018 года. Сумма инвестиций первой очереди составит более 10 млрд рублей.









Строительство второй очереди ОРЦ мощностью единовременного хранения более 115 тыс. тонн начнется в начале 2019 года. В итоге общая площадь комплекса с двумя очередями превысит 230 тыс. кв. м, а общая сумма инвестиций составит 19,2 млрд рублей.

Инвестором проекта выступает инвестиционная компания Proxima Capital Group. Инвестор уже вложил в проект около 300 млн рублей.

На территории центра планируется возвести овоще- и фруктохранилище, мультитемпературные склады, современные павильоны оптовой торговли, цеха по доработке и предпродажной подготовке продукции (заморозка, разморозка, дозревание, сортировка, калибровка, обвалка, фасовка, упаковка, штрихкодирование и т.п.).

При реализации проекта будет создано 2 500 (!) новых рабочих мест.

- В Ростовской области такого мощного оптово-распределительного центра еще не было. И конечно, мы заинтересованы в его появлении на донской земле, - рассказал Василий Голубев побывавшему на экспозиции Ростовской области премьер-министру России Дмитрию Медведеву. - Оптово-распределительный центр разместится рядом со строящимся аэропортовым комплексом, то есть там хорошая логистика. Это достаточно крупный проект. Инвестиции частные плюс кредит. Мы решаем вопросы дорог и инженерных коммуникаций. Кроме того, со своей стороны мы обеспечиваем большой объем овощной продукции, фруктов. У нас хорошая динамика в этом году.

- Проект строительства оптово-распределительного центра, да еще такого крупного, действительно важен, - поддержал Дмитрий Медведев идею создания центра.

Большой интерес у председателя правительства вызвал и еще один проект, который был презентован на «Золотой осени-2016» – молочный комплекс «Жуковский» с поголовьем в 2 800 голов КРС.

- Это важнейшее направление, сейчас эта сфера, где есть провисание, где есть проблемы, в отличие от многих других позиций в АПК, по которым мы сейчас впереди. Нам нужно выходить на то, чтобы полностью обеспечить россиян отечественным молоком, - определил задачи Дмитрий Медведев.

- Мы в Ростовской области называем молочное животноводство отраслью опережающего развития в АПК. Значительная часть молока пока, к сожалению, производится индивидуальными хозяйствами, а мы хотим стимулировать развитие крупных ферм, - пояснил донской губернатор.









СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Слагаемые успеха, которых добились донские аграрии в последние годы, не для кого не секрет.

Это, прежде всего, кропотливый труд самих селян, которые работают бок о бок с донскими учеными. И еще, конечно же, развитая инфраструктура и ГОСПОДДЕРЖКА.

Так на поддержку агропромышленного комплекса и социального развития села в текущем году на Дону предусмотрено почти 7 млрд. рублей.

С помощью господдержки жилищные условия в текущем году улучшили 285 сельских семей (из них 204 молодые семьи).

Говоря о господдержке, стоит заметить также, что 2016 год для Ростовской области ознаменовался не только рекордным урожаем зерновых, но и стал одним из результативных по оказанию грантовой поддержки фермерским хозяйствам.

Общая сумма предоставленных грантов составила 433 млн. рублей, что в 2 раза выше уровня 2015 года. Получателями стали 176 глав КФХ, в том числе 18 многодетных семей и 74 фермера не старше 35 лет.

За 5 лет работы грантовой поддержки уже есть результат, который виден на примерах многих хозяйств. Так, в Куйбышевском районе Владимиром Тузенко создана ферма по производству козьего молока, на базе которой организовано производство элитных сыров.

В Неклиновском районе работает одна из крупнейших на юге России кролиководческих ферм Романа Пудышева.

Примером развития экономики восточных районов стала молочная ферма в Зимовниковском районе Елены Михайловой.

Значительный вклад в продовольственную корзину вносят предприятия - производители пищевой продукции:

- «Евродон» - лидер российского рынка в производстве и переработке мяса индейки;

- компания «Донстар» - крупнейшее не только в России, но и в Европе предприятие по промышленному производству мяса пекинской утки;

- группа компаний «Юг Руси», выпускающих широчайший спектр продукции: растительное масло, хлебобулочные изделия, муку, сельскохозяйственные культуры и прочее;

- ИП Гуковская – «Аютинский хлеб» – предприятие европейского уровня, оснащенное высокотехнологичным оборудованием.

СПРАВКА «АН» ОБ АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Донской регион расположен на площади более 100 тыс. кв. км. Здесь проживает 4,2 млн. человек, третья часть - в сельской местности –– 1,4 млн.

В сельском хозяйстве занято порядка 13% от численности занятых в экономике области.

Ростовская область является лидером в производстве ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров, успешно продвигая бренд «Сделано на Дону». На долю области приходится 4,6% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2016 году Ростовская область заняла первое место в России по урожаю ранних зерновых культур.

В целом, Ростовская область занимает:

- 1-е место по производству масла растительного;

- 1-е место по производству мяса индейки и утки;

- 2-е место в России по урожаю зерна;

- 2 место в России по производству яиц;

- 4-е место в России по урожаю подсолнечника;

- 5-е место в стране по производству молока;

- 5-е место в России по производству овощей открытого грунта;

- 13-е место по производству мяса.

Сельскохозяйственные угодья занимают

8,5 млн. га. Черноземы занимают 64,2% территории области.

По площади сельхозугодий 4-е место в Российской Федерации и площади посевов зерновых культур - 2-е место.

Более 67% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства.

На Дону традиционно развито животноводство. Хозяйства специализируются на развитии таких направлений отрасли как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство и птицеводство.

Вклад в общий промышленный объем области пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 28%.

Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге России. На территории Ростовской области находится 73 элеватора и 20 портовых терминалов общей мощностью единовременного хранения 4,7 млн. тонн.

Донские предприятия успешно представлены на международных рынках. Помимо зерна предприятия экспортируют растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия. География поставок включает страны СНГ, страны Евросоюза, Израиль, страны Ближнего Востока.