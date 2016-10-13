Российская говядина отправляется в Анкару

На очередном заседании российско-турецкой комиссии по развитию экономических и торговых отношений стороны договорились об экспорте российского мяса. Мраморная говядина может появиться в Турции уже в этом году.

После потепления отношений между Россией и Турцией в июне 2016 года переговоры между странами дают все новые результаты. Возобновлены торговые отношения, ранее заблокированные Россией. Сегодня были достигнуты новые экономические договоренности: Турция заинтересовалась российской говядиной.

Группа экспертов из Турции проверит российскую систему ветнадзора и проинспектирует мясокомбинаты. Российская делегация не будет останавливаться на достигнутом. На турецкий рынок будут продвигаться баранина, мясо птицы и их субпродукты. Консультации по этому поводу пройдут в ближайшее время.

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