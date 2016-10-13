Медведев заявил, что Россия не может вечно жить в долг

В четверг, 13 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна не может вечно наращивать свой госдолг.

Он также отметил, что покрывать дефицит бюджета следует крайне аккуратно. Как сообщает портал «Вести.Ru», Медведев подчеркнул, что Россия ни в коем случае не может позволить себе жить в долг, как это делают некоторые государства.

Уточняется, что для сокращения дефицита бюджета, Министерство финансов внесло предложение о проведении бюджетной консолидации и далее поэтапно приступить к снижению дефицита бюджета на 1 п.п. к ВВП в год. Предполагается, что это должно привести расходы страны в соответствие с ее доходами.

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