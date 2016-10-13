В России резко вырос объем ипотечного кредитования

За минувшие девять месяцев объем ипотечного кредитования в России вырос примерно на 40 процентов.

Об этом в четверг, 13 октября, в рамках форума "Россия зовет!" сообщил глава правления Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник. Он отметил, что увеличение ипотеки в стране за девять месяцев на 40% - это довольно значимый показатель и добавил, что в настоящий момент наметились возможности для роста ипотечного сегмента в будущем году.

"И верим, и знаем точно, что он (рост) будет", - передает ТАСС слова уверенности Александра Плутника.

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