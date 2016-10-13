В Минэкономразвития признали, что меры господдержки автопрома неэффективны

Минэкономразвития России считает, что нынешняя господдержка отечественного автопрома, направленная на его развитие, имеет обратный эффект. Мало того, что данные меры требуют немалых бюджетных средств, так они еще препятствуют «перестройке» промышленности в соответствии с современными рыночными реалиями.

Более того, стимулирование спроса на внутреннем рынке, которое обеспечивает ведомство, может «разбаловать» концерны. Другими словами, для них не создается стимула для самостоятельных шагов к улучшению продукта и уменьшению издержек на его производство, сообщает ria.ru.

В связи с этим предложено отказаться от части сегодняшних мер поддержки, а вместо этого помогать ряду более перспективных направлений для развития автопрома. Например, увеличению объемов экспорта, поддержке создания роботизированной техники, инвестпроектов по развитию автокомпонентной базы.