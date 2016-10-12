Фунт стерлингов упал до исторического минимума

Индекс Банка Англии, который показывает соотношение стоимости британского фунта и курса валют торговых партнеров Объединенного Королевства, упал до самой низкой точки за всю 168-летнюю историю наблюдений.

Индекс отношения фунта к валютам основных Британских партнеров опустился до 73,38 пунктов. Не одно из экономических потрясений государства, например, отмена золотого стандарта или исключение страны из Европейского механизма валютных курсов не повлияло на индекс таким образом.

Разумеется, причиной падения стал так называемый Brexit – выход страны из Европейского союза. Уже подсчитали цену независимости. Газета The Times проинформировала читателей о том, что этот выход будет обходиться Великобритании в 570-990 миллиардов фунтов стерлингов.

Напоминаем, что 23 июня большинство британских подданных проголосовало за выход из Евросоюза.

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