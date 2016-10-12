В России будут повышены зарплаты силовиков

Проект бюджета России на 2017-2019 годы предполагает рост расходов на бюджетников, и в первую очередь – на Прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. Это следует из опубликованных бюджетных документов.

Согласно проекту бюджета, в 2017 году расходы на органы прокуратуры предполагается увеличить до 69,526 млрд рублей (в 2016 году они составляли 63,3 млрд рублей). В 2018 и 2019 годах предполагается их снизить до 61 и 60,5 млрд рублей соответственно, передает ТАСС. Это увеличение связано с тем, что финансирование органов военной прокуратуры с 1 января 2017 года из Минобороны переходит в Генеральную прокуратуру. Расходы на организацию деятельности военных прокуроров определены в 2017 году в размере 6,6 млрд рублей.

Расходы на ФСБ увеличатся до 59,193 млрд рублей (с 55,195 млрд руб в 2016 году). А вот ассигнования на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России будут снижены с 264,691 млрд рублей до 246,938 млрд рублей, а в следующие два года они снизятся соответственно до 204 и 203 млрд рублей.