Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами

С начала октября россияне стали получать налоговые уведомления на недвижимость — и суммы шокируют. Особенно не повезло тамбовчанам. В их квитанциях суммы доходят до 40 тысяч рублей. Как это получилось, сообщили в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Например, одна жительница Тамбова получила налоговое уведомление на 38 тыс. рублей за свою квартиру стоимостью в 2,6 млн рублей. Если ранее налог на недвижимость тамбовчане платили по оценке БТИ, то теперь базой для определения размера налога является кадастровая стоимость недвижимости, которая в разы выше, по сравнению с БТИ», – объяснилакорреспондент.

Решение о значительном повышении с 1 января 2015 года на имущество физических лиц приняла Тамбовская Городская Дума.

«Так для жилой недвижимости стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей действует ставка 0,7 %. Для квартир дороже 2,5 млн рублей – 1,5 %. Эта ставка даже больше, чем для жителей столицы», – рассказывает Светлана Нащёкина.

Сейчас жители Тамбова намерены провести акцию протеста против такого подхода к формированию налоговой политики. Она направлена против населения, считают тамбовчане.