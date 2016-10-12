Деньги не для Волгограда

На новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планирует выпустить Центробанк России, символы Волгограда изображены не будут. Но это не самая плохая новость. То, что Волгограда не будет на деньгах, похоже, символизирует, что денег не будет и в Волгограде.

Номер на финише – пятый

В финальный день голосования за города, чьи символы появятся на новых купюрах, стало ясно, что Волгоград отстаёт окончательно. Будучи на первых этапах в числе фаворитов, город - герой к финишу пришёл лишь пятым.

Уже в конце сентября – начале октября финансовые новости региона семафорили, что легко волгоградцам не будет.

Почти сразу по окончании сентябрьских выборов в бюджет Волгоградской области были внесены изменения. Чуда, как и предрекали опытные и реалистичные финансисты, не случилось: принятый ранее профицитным в 4,3 миллиарда рублей региональный бюджет одномоментно превратился в дефицитный с дыркой в 5,9 миллиарда рублей.

На следующий же день после проведения выборов – 19 сентября комитет финансов разместил на сайте госзакупок извещение о проведении аукциона на право предоставления коммерческих кредитов. Общая сумма лотов составила 2,5 миллиарда рублей. Через пару недель объявили ещё несколько аукционов. Общая сумма денег, которые администрация Волгоградской области планирует занять у коммерческих структур под 12% годовых, уже составляет 5,6 миллиарда рублей. Общий объем регионального долга натикал до 50 миллиардов рублей.

Жить в кредит не страшно, если деньги вкладываются в развитие и предполагают покрытие прибылью. Но это бизнес-история не для Волгограда. Кредиты предполагается потратить для выплат по процентам уже существующих кредитов и затыкание бюджетных дыр, которые ещё недавно рисовались профицитными пузырями.

Кто же его купит?

Работающих предприятий с каждым днём в городе и области всё меньше. А те, кто ещё способен показать финансовый результат, бегут перерегистрироваться в другие регионы.

Ярким показателем того, что деловым кругам неуютно в Волгограде служат вывести «аренда» и «продается» в тех местах, которые раньше шли в лёт. Показательны и результаты торгов. Недавно ОАО «Международный аэропорт Волгоград» разместил извещение по выполнению демонтажа старого здания аэропорта. По планам здесь задумали новый транспортный узел, который свяжет в одно целое автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. Для того чтобы облегчить передвижение гостям футбольного чемпионата 2018 года и построить новое, нужно сначала снести старое здание. Но аукцион по поиску подрядчика признали несостоявшимся – на лот в 12 миллионов рублей никто не откликнулся. Заказчик тут же увеличил сумму на четыре миллиона – до 16 - и опять ждет предложений.

Наоборот, уменьшить стартовую цену, да не просто уменьшить, а сразу ополовинить её, придётся и выставленному на торги издательско-полиграфическому комплексу «Царицын». Огромный ИПК – это помещения типографии, расположенной в самом центре областной столицы - на Привокзальной площади, а также часть площадей Дома печати, который уже неоднократно выставлялся на продажу. Также предприятие владеет типографским корпусом, редакционно-издательским и газетным корпусами, складами бумаги, химикатов, материалов, ГСМ, кислотной станцией и КПП. Кроме того, на балансе находятся 17 дачных домов, расположенных в Среднеахтубинском районе Волгоградской области близ города Краснослободска. Общая площадь земельных участков в центре Волгограда составляет около 20 тысяч квадратных метров, площадь земель в «золотом» Среднеахтубинском районе - 23 тысячи квадратных метров.

На все это счастье, оценённое в 278 миллионов рублей, покупателя найти не удается. Появится ли тот, кто захочет купить это за полцены?

Доходы чахнут, расходы крепнут

В долгах, а не в шелках и сам Волгоград. Расходы бюджета города на погашение муниципального долга растут год от года. Как сообщает КСП города, в 2015 году на обслуживание кредитов выделялось чуть менее 680 миллионов рублей, в 2016 году с учетом обсуждаемых сегодня поправок - свыше 810 миллионов, то на 2017-ый планируется уже почти 960 миллионов рублей. В соответствии с проектом изменения бюджета Волгограда на текущий год, верхний предел долга на 1 января 2017 года прогнозируется в сумме 7 миллиарда 850 тысяч рублей, или 87% от уровня собственных доходов казны.

А вот рядовым волгоградцам городские власти подкинули новое повышении - с первого дня зимы резко подорожает электротранспорт: билет в обычном трамвае и троллейбусе с 15 до 20 рублей, в скоростном трамвае – с 20 до 25 рублей. Говорят, что МУП «Метроэлектротранс» находится в предбанкротном состоянии, и стоимость билета превышает себестоимость поездки. Только кто же будет разгребать сложившуюся ситуацию непонятно – предприятие работает без генерального директора, которого никак не могут назначить, и ясно, что простое повышение проезда критическое положение не изменит.

Цены растут, а доходы падают. Волгоградстат оценил уменьшение денежных доходов населения за год в 6,8%. Словом, куда не кинь – везде налицо финансовая революционная ситуация, когда верхи не хотят навести порядок, а низы уже не могут жить в сложившихся финансовых условиях.

Не в деньгах счастье, скажут некоторые, и будут правы. Есть и духовные скрепы. Но только тогда в городе нужно придумать другой эквивалент или перейти на натуральный обмен.

Софья СОРОКА