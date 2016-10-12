Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году

В среду, 12 октября, стало известно, какова будет сумма дефицита бюджета Российской Федерации в будущем году.

Согласно последней информации, дефицит бюджета России составит в 2017 году 2,745 трлн рублей. Как уточняет ТАСС, на 1 января 2020 года верхний предел государственного внутреннего долга страны увеличится до 12,788 трлн руб., а внешнего - до $53,6 млрд. Эти данные получены из проекта бюджета.

Ранее сегодня "АН-онлайн" писали о том, что появился прогноз по ключевой ставке Банка России на 2017 год. Она может быть снижена до 7-8%.

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