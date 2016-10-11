В Кремле не считают, что Сечин против ограничения добычи нефти
11 октября 2016, 17:50 [ «АН-онлайн» ]
Слова руководителя «Роснефти» Игоря Сечина журналисты поняли неправильно, и они не противоречат призыву президента Владимира Путина и инициативы стран ОПЕК временно «заморозить» объемы добычи нефти.
Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, охарактеризовав опубликованные слова Сечина как вырванные из контекста всего сказанного журналисту, без учёта необходимой детализации.
Сегодня СМИ опубликовали ответ Сечина на вопрос, готова ли «Роснефть» ограничить добычу вместе с ОПЕК. Как следует из публикаций, он выразил сомнение в тот, что Иран, Саудовская Аравия или Венесуэла пойдут на такой шаг, а значит, нет смысла и для России. Кроме того, если котировки нефти превысят 50 долларов за баррель, то проекты США по добыче сланцевой нефти станут рентабельными.
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