Стадионы Екатеринбурга получили льготы
11 октября 2016, 16:05 [ «АН-Екатеринбург» ]
На очередном заседании Гордумы Екатеринбурга которое состоялось 11 октября, депутаты приняли решение освободить от уплаты земельного налога территорию Центрального стадиона и стадиона «Уралмаш», сообщает пресс-служба мэрии.
Как пояснил председатель земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов, спортивные объекты получили льготы на период реконструкции, после вступления их в строй они вновь будут обложены налогом.
По словам председателя комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимира Крицкого, такое решение – логичное и правильное.
«На реконструкцию стадионов и прилегающей к ним улично-дорожной сети федеральный бюджет выделяет десятки миллиардов рублей. Когда спортивные объекты вступят в эксплуатацию и начнут приносить доход, они вновь будут обложены налогом. Более того, наследие чемпионата мира останется городу, на стадионах разместятся детские спортивные школы», – сообщил Владимир Крицкий.