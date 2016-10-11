2,6 млрд рублей налогов перечислил «Красный Октябрь»

На металлургическом комбинате подсчитана сумма уплаченных налогов по результатам сентября. Согласно данным, за 9 месяцев 2016 года предприятие заплатило в бюджеты разных уровней порядка 1 миллиарда 170 млн рублей, из которых только 347 млн в пенсионный фонд РФ.

Общая сумма перечисляемых налогов за 2015 год составила 1 миллиард 435 млн рублей.

По прогнозам специалистов итоговая сумма налоговых отчислений за текущий год составит около 1 миллиарда 600 млн рублей.