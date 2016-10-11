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Скидка на газ для Белоруссии обойдет России в 25 млрд. рублей

11 октября 2016, 10:54 [ «АН-онлайн» ]

Скидка на газ для Белоруссии обойдет России в 25 млрд. рублей
Фото: pixabay.com

В копеечку влетит России компенсация скидки, которую «Газпром» предоставил Белоруссии на голубое топливо. Так, в этом году нашей стране придется раскошелиться на эти цели примерно на 25 миллиардов рублей. В 2017-м бюджет «похудеет» еще больше - на 56 миллиардов «деревянных». 

Правда, Минск тоже пообещал не остаться в долгу. За скидку на газ белорусы должны обеспечить привилегии для транзита российской нефти по территории братской страны, сообщает ria.ru.
Есть и еще один положительный момент в таком сотрудничестве двух государств. Так, Белоруссия планирует создание единого энергетического рынка с Россией. Данные намерения должны быть закреплены подписанием соглашения.

 

 

 

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