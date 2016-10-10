В Россию пустили турецкие апельсины

Президент РФ Владимир Путин сообщил 10 октября что Россия разрешит поставки на российский рынок сельскохозтоваров из Турции. Это заявление глава России сделал после переговоров с президентом Турции.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было принято решение допустить на российский рынок сельскохозяйственные товары из Турции, передает ТАСС. Сообщается, что речь идет о косточковых и цитрусовых культурах.

Путин считает, что такое решение взаимовыгодно: российские производители такие культуры не выращивают и поступление на рынок турецких апельсинов снизит цены на них. Глава России отметил, что в минувшем году объем продаж турецких товаров на российском рынке составил 500 млн долларов, так что и для Турции такое соглашение выгодно.

Поставки фруктов из Турции в РФ будут вестись из свободных от вредителей регионов и с крупных предприятий.