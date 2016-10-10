Владимир Путин ответил на отказ Польши покупать российский газ

Если Польша хотела уязвить Россию своим отказом покупать газ, то это у нее не получилось. Ответ на этот демарш от президента России Владимира Путина прост: не купит Польша, значит, купит кто-нибудь другой.

На Всемирном энергетическом форуме Владимир Путин провел множество переговоров, и в основном – по газу и нефти. Поэтому и на пресс-конференции российского лидера спрашивали в основном по этим темам. Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от "Южного потока" и "Турецкого потока", а вот позиция Еврокомиссии по этому вопросу пока отсутствует, а ее, эту позицию, очень хочется знать.

На заявление Польши о том, что страна прекратит закупку газа у России после 2022 года Путин ответил, что "Газпром" может предложить поставки голубого топлива другому европейскому партнеру, и варианты в корпорации уже рассматриваются.