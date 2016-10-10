Москва и Минск договорились: газ для Белоруссии будет дешевле

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил 10 октября об успешном окончании переговоров с Россией по поставкам газа: Москва готова поставлять газ по сниженным ценам. Но и долги вернуть придется.

Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия должна будет вернуть назад деньги за предоставленную скидку, но зато получила одномоментное существенное снижение цены газа уже в этом году. Семашко уточнил, что Белоруссия вернёт «определённую аккумулированную сумму», которую Россия рассматривает как задолженность за поставку газа.

Стороны также договорились и о дальнейшем снижении цены на газ в последующие годы, передает сайт rt.com.