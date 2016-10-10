Президент России Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле заявил, что сейчас нет реальных оснований, чтобы говорить об окончании эры углеводородов, - потребление нефти и газа растет.

Владимир Путин отметил, что падение цен на нефть более чем в два раза заставляет многих говорить про то, что эра углеводородов идет к закату и пора искать альтернативные источники энергии. Российский лидер считает, что реальных оснований для того, чтобы списывать со счетов традиционные энергоресурсы, пока нет, поскольку потребление нефти и газа растет, пусть и не такими темпами, как раньше.

Путин напомнил собравшимся, что нефть и газ – это не только топливо, это и сырьевой источник для многих отраслей производства и промышленности.

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявляли, что сырьевые запасы в России могут истощиться к 2028-2032 годам.