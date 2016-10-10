Пензенская область работает над самоокупаемостью больниц

10 октября в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области обсудили вопрос самоокупаемости муниципальных больниц, а также учреждений культуры и спорта.



По словам губернатора Ивана Белозерцева, в муниципальных организациях стали чаще оказывать платные услуги, однако этого недостаточно. «В сфере медицины создано немало: больницы, полклиники приводим в порядок. В сфере культуры, спорта — тоже. А где отдача? По идее, они должны быть самоокупаемы. Губернатору пишут: денег дайте. Почему сами не зарабатывают?» — возмутился он.



Глава региона подчеркнул: все дело — в плохой работе с людьми. «Есть деньги у них на машины, кафе, а на бассейн нет. Почему во время медосмотров лучше работают платные клиники? Надо обратить внимание на это. Мы платим бюджетные деньги, предприятия платят свои деньги. Почему мы не зарабатываем? То же самое — с учреждениями культуры», — отметил Иван Белозерцев.



В качестве положительного примера губернатор привел Бессоновский район — он отметил, что работа там организована на должном уровне. «Должен быть интерес, давайте введем прогрессивную шкалу. Больше заработаем — подумаем об увеличении премиального фонда, покупке костюмов, ремонте. Надо, чтобы у людей был интерес», — предложил Иван Белозерцев.

по сообщению портала "ПЕНЗА-ПРЕСС" 10.10.16