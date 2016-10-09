Свободная торговля между Россией и Турцией может начаться уже в 2017 году

Соглашения о свободной торговле между Россией и Турцией может быть подписано уже к концу 2017 года, сообщил министр энергетики Турции Нихат Зейбекчи после переговоров со своим российским коллегой.

В Стамбуле по итогам переговоров между главой Минэкономразвития РФ Алексеем Улюкаевым и министром энергетики Турции Нихатом Зейбекчи было сделано заявление, что уже к концу 2017 года две страны завершат работу над соглашением о свободной торговле и подпишут его.

Зейбекчи отметил, что в ходе переговоров обе стороны проработали основную программу сотрудничества, которая рассчитана на четыре года.

Общий объем турецко-российского инвестиционного фонда, по словам Зейбекчи, на первом этапе будет порядка $1 млрд, но может стать больше.

Первая сделка в рамках российско-турецкого инвестфонда состоится в первом квартале 2017 г. Турецкая сторона назвала переговоры «историческими».