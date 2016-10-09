|19:50
Полиция Франции обнаружила украденное у Ким Кардашьян украшение
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Гаити скорбит по погибшим от урагана "Мэттью"
|19:14
Свободная торговля между Россией и Турцией может начаться уже в 2017 году
|17:31
Лавров: Действия США угрожают безопасности России
|16:29
В Литве выбирают новый парламент
|15:17
Японский МИД заявил о переговорах с Россией по поводу возврата островов
|15:01
Совет Федерации: cитуация в Сирии разрешится по российскому сценарию
|14:35
Неисправному лайнеру готовят в Домодедово пенную подушку
|13:57
Экс-глава Росмолодежи Поспелов стал и. о. руководителя аппарата Госдумы
|13:35
Соглашение по "Турецкому потоку" может быть подписано уже на следующей неделе
|13:13
Впервые в истории футбола арбитр показал игроку зеленую карточку
|12:16
Россиянка умерла во время чартерного рейса из турецкой Антальи
|11:16
Путин призвал аграриев сделать Россию мировым производителем продовольствия
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Минобороны сообщило о состоянии пострадавших в ДТП военных
|08.10 22:41
Олимпийский саммит предложил изменить антидопинговую систему
|08.10 22:14
Трамп о предвыборной гонке: борьбу не прекращу!
|08.10 21:58
В Подмосковье автомобиль въехал в колонну военнослужащих
|08.10 21:53
Жуков: спортсменов на допинг будут проверять и наказывать одинаково
|08.10 21:38
Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA
|08.10 20:13
ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе?
|08.10 19:57
За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей
|08.10 17:11
Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)
|08.10 16:19
Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии
|08.10 15:12
Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается
|08.10 14:18
Путин рассказал о страхе Запада перед ним
|08.10 13:37
Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО)
|08.10 13:18
МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными
|08.10 07:33
Захарова рассказала о причинах размещения С-300 в Сирии
|07.10 23:22
Сироткин: Я поддерживаю Федора, на детском уровне спорт должен быть любительским
|07.10 21:48
Госдеп США антироссийские санкции продлевать не хочет, но придется: из-за Украины